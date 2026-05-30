Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica, è deceduta all’età di 75 anni. Negli anni Settanta, è diventata una delle figure più note del cinema erotico italiano. La notizia della sua morte è stata annunciata recentemente. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso.

Si è spenta all’età di 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica che negli anni Settanta divenne uno dei volti più popolari del cinema erotico italiano. La notizia della morte, avvenuta il 24 maggio nella sua abitazione dopo una lunga malattia, è stata resa nota dal figlio Michelangelo Spano. Nata il 10 febbraio 1951 a Decamerè, in Eritrea, Araya arrivò in Italia all’inizio degli anni Settanta, avviando una carriera che la portò rapidamente alla notorietà. Nel 1969 era stata eletta Miss Eritrea, un riconoscimento che contribuì a spalancarle le porte del mondo dello spettacolo. Il successo nel cinema degli anni Settanta. Dopo una prima esperienza in uno spot pubblicitario del Caffè Tazza d’Oro, venne notata dal regista Luigi Scattini, che le affidò il ruolo principale nel film La ragazza dalla pelle di luna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morta Zeudi Araya, icona del cinema erotico italiano: aveva 75 anni

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Morta Zeudi Araya, sex symbol degli anni 70

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