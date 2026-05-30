Morta a 75 anni l’attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya addio alla ragazza dalla pelle di luna

Da virgilio.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica, è morta a 75 anni. Figlia di un ambasciatore etiope, ha recitato in diversi film fino all'inizio degli anni 2000.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya è morta a 75 anni. La notizia è stata data dal figlio Michelangelo Spano, che ha fatto sapere che il decesso risale al 24 maggio. Zeudi Araya si è spenta nella sua abitazione dopo una lunga malattia. Nei prossimi giorni si svolgeranno le esequie in forma strettamente privata. Addio all’attrice e produttrice Zeudi Araya L’esordio nel film “La ragazza dalla pelle di luna” Il rapporto con Massimo Spano e il ruolo nel mondo del cinema Addio all’attrice e produttrice Zeudi Araya Nata a Decameré, in Eritrea, nel 1951, figlia di un politico e nipote di un ambasciatore etiope a Roma, da giovanissima conquistò il titolo di Miss Eritrea. 🔗 Leggi su Virgilio.it

morta a 75 anni l8217attrice e produttrice cinematografica zeudi araya addio alla ragazza dalla pelle di luna
© Virgilio.it - Morta a 75 anni l’attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya, addio alla “ragazza dalla pelle di luna”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Morta Zeudi Araya, sex symbol degli anni 70: la fama con La ragazza dalla pelle di luna

Video Morta Zeudi Araya, sex symbol degli anni 70: la fama con La ragazza dalla pelle di luna

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cinema in lutto, è morta Zeudi Araya a 75 anni: dal successo in La ragazza dalla pelle di luna alla vita con Cristaldi

Leggi anche: Addio a Zeudi Araya: l’attrice si è spenta a 75 anni dopo una lunga malattia

Temi più discussi: Morta Zeudi Araya, attrice e produttrice, dopo una lunga malattia; Addio all'attrice Zeudi Araya, icona del cinema degli anni '70; Il lavoro materno non compromette il benessere dei figli; Borsa: Milano sale (+1%), corrono Nexi, Avio e Amplifon, cede Eni.

zeudi araya morta a 75 anniCinema in lutto, è morta Zeudi Araya a 75 anni: dal successo in La ragazza dalla pelle di luna alla vita con CristaldiSi è spenta a 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica che ha ... msn.com

È morta Zeudi Araya: l'attrice e produttrice cinematografica aveva 75 anniÈ morta l'attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya. Nata a Decamerè, in Eritrea, il 10 febbraio 1951, aveva 75 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Michelangelo Spano in una nota: Si ... tgcom24.mediaset.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web