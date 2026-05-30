Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica, è morta a 75 anni. Figlia di un ambasciatore etiope, ha recitato in diversi film fino all'inizio degli anni 2000.

L’attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya è morta a 75 anni. La notizia è stata data dal figlio Michelangelo Spano, che ha fatto sapere che il decesso risale al 24 maggio. Zeudi Araya si è spenta nella sua abitazione dopo una lunga malattia. Nei prossimi giorni si svolgeranno le esequie in forma strettamente privata. Addio all’attrice e produttrice Zeudi Araya L’esordio nel film “La ragazza dalla pelle di luna” Il rapporto con Massimo Spano e il ruolo nel mondo del cinema Addio all’attrice e produttrice Zeudi Araya Nata a Decameré, in Eritrea, nel 1951, figlia di un politico e nipote di un ambasciatore etiope a Roma, da giovanissima conquistò il titolo di Miss Eritrea. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta a 75 anni l’attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya, addio alla “ragazza dalla pelle di luna”

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Morta Zeudi Araya, sex symbol degli anni 70: la fama con La ragazza dalla pelle di luna

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E' morta Zeudi Araya, attrice e produttrice icona di bellezza anni '70. Aveva 75 anni x.com

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