Cinema in lutto è morta Zeudi Araya a 75 anni | dal successo in La ragazza dalla pelle di luna alla vita con Cristaldi

Si è spenta a 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica che ha segnato un’epoca del cinema popolare italiano. A dare la notizia è stato il figlio Michelangelo Spano, precisando che la madre è morta domenica 24 maggio 2026 nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia. Attraverso un comunicato affidato all’ANSA la famiglia ha espresso gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, nel rispetto della riservatezza richiesta dai familiari in questo momento di lutto. Sulla sua vita, Zeudi disse in un’intervista a Vanity Fair: “È stata un sogno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Morta Zeudi Araya, sex symbol degli anni 70: la fama con La ragazza dalla pelle di luna

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