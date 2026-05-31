È morta nonna Margherita star di Facebook per i video con la nipote Aveva 89 anni

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nonna Margherita, conosciuta sui social come star dei video con la nipote, è deceduta all'età di 89 anni. La notizia è stata comunicata dalla figlia attraverso un post su Facebook. La donna aveva raggiunto una certa popolarità grazie ai contenuti condivisi online, diventando un volto riconoscibile tra gli utenti delle piattaforme digitali.

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È morta a 89 anni "Nonna Margherita", molto nota sui social per i video girati con la nipote; l'annuncio della figlia, Cinzia Paglini, su Facebook. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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