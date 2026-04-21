È morta Lia Cigarini l'avvocata femminista che ha fondato la Libreria delle Donne di Milano | aveva 89 anni

Lia Cigarini, avvocata e attivista femminista, è deceduta all'età di 89 anni. È nota per aver fondato la Libreria delle Donne di Milano, un punto di riferimento nel movimento femminista italiano. La libreria ha ricordato la sua lunga carriera dedicata alla difesa dei diritti delle donne e alla diffusione delle idee femministe. La sua figura è stata considerata una delle più lucide e argute nel panorama politico e culturale italiano.

È morta la fondatrice della Libreria delle Donne di Milano. Si chiamava Lia Cigarini, una delle "menti politiche più lucide e argute del femminismo italiano", ha scritto la Libreria, ricordando la sua vita "passata dalla parte delle donne".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi era Lia Cigarini, l’avvocata femminista che ha fondato la mitica Libreria delle DonneSe oggi a Milano esiste uno dei luoghi più iconici della cultura femminista italiana, lo dobbiamo anche a lei. Morta Lia Cigarini, l’avvocata femminista e fondatrice della Libreria delle donne di Milano: “Il suo pensiero eredità viva”Milano, 21 aprile 2026 – Lutto alla Libreria delle donne di Milano: è morta Lia Cigarini, aveva 89 anni ed era un'avvocata femminista, autrice di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Amal Clooney alle donne: Siate determinate e coraggiose, l'unico modo per fallire è non provarci. È morta Lia Cigarini, l’avvocata femminista che ha fondato la Libreria delle Donne di Milano: aveva 89 anniÈ morta a 89 anni Lia Cigarini, una storica femminista, autrice di libri sul lavoro delle donne nonché fondatrice, nel 1975, della Libreria delle Donne di Milano. Con la sua morte perdiamo una delle ... fanpage.it Morta a Milano Lia Cigarini, fondatrice della Libreria delle DonneE' morta a Milano a 89 anni Lia Cigarini, una vita passata dalla parte delle donne come storica femminista e fondatrice, nel 1975, della Libreria delle Donne. A dare la notizia sulle sue pagine social ... ansa.it