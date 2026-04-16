È morta Isa Pepe la nonna del meme della pasta al fo’ | aveva 93 anni

È deceduta a 93 anni Elisa Pepe, conosciuta come Isa, la nonna protagonista del meme della “pasta al fo’”. La donna era diventata celebre sui social per un video natalizio in cui, mentre descriveva il suo menù, veniva interrotta dallo scoppio di un petardo. La clip ha fatto il giro del web ogni anno durante le festività, divertendo numerosi utenti.

Bari piange Elisa Pepe, nota a tutti come Isa. Era la protagonista del meme della "pasta al fo’", il video che ogni Natale torna virale sui social per la simpatia della nonna che, mentre elencava il suo menù natalizio, fu interrotta dallo scoppio di un petardo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Morta Maria Franca Ferrero, la presidente onoraria del gruppo della Nutella aveva 87 anniMaria Franca, nata Fissolo e vedova del patron della Nutella, era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero... Morto Giancarlo Dettori primo Mago Zurlì, attore del teatro d'autore aveva 93 anniUn messaggio sui social, da parte del figlio, ha annunciato la morte di Giancarlo Dettori, attore del teatro d’autore. Altri aggiornamenti È morta Isa Pepe, la nonna del meme della pasta al fo’: aveva 93 anniBari piange Elisa Pepe, nota a tutti come Isa. Era la protagonista del meme della pasta al fo’, il video che ogni Natale torna virale sui ... fanpage.it Bari: addio alla signora Isa Pepe, simbolo della 'pasta al fo''BARI - Lutto a Bari: è venuta a mancare, all’età di 93 anni, la signora Isa Pepe, circondata dall’affetto dei suoi cari. Nel corso degli anni, Isa Pepe è diventata uno dei volti più amati del web. In ... giornaledipuglia.com