Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race del GP d’Italia al Mugello, settima tappa del Mondiale MotoGP. Bezzecchi, che partiva dalla pole, ha concluso la gara in seconda posizione, mentre Martin si è piazzato terzo. Di Giannantonio si è classificato al quarto posto. La gara si è svolta sul circuito toscano senza incidenti rilevanti.

Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race del GP d’Italia, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il pilota spagnolo ha conquistato la sua seconda affermazione in carriera nella classe regina: lo scorso anno si impose nel GP d’Australia in condizioni particolari, questa volta ha dettato legge nella gara veloce sotto un sole cocente sull’esigente tracciato toscano e correndo su un asfalto dalle temperature molto elevate. Il 25enne è scattato a razzo dalla seconda piazzola in sella alla Aprilia Trackhouse (la moto clienti), dopo la prima curva si è trovato alle spalle di uno scatenato Marc Marquez (partito a fionda dalla quarta posizione) e poi ha approfittato di una sbavatura del connazionale con la Ducati ufficiale, al rientro dopo l’infortunio e l’operazione, per balzare al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Raul Fernandez vince la Sprint Race al Mugello. Bezzecchi arretra dalla pole, Martin è migliore. Di Giannantonio sul podio

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