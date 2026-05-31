Due Spicci è la serie più matura e potente di Zerocalcare
Due Spicci, la nuova serie di Zerocalcare, è arrivata su piattaforme di streaming. La produzione è considerata più matura e intensa rispetto ai lavori precedenti dell’autore. La serie ha suscitato reazioni emotive tra il pubblico, con alcuni che hanno condiviso di aver pianto durante la visione. La programmazione è disponibile da pochi giorni e può essere vista in streaming.
E si sa, quando Zerocalcare fa uscire una serie i pianti sono assicurati e dietro l’angolo, e così è stato, ma ora ve la recensisco, così valutate se guardarla pure voi. Con Due Spicci, la nuova serie di Zerocalcare uscita su Netflix il 27 maggio, l’autore romano torna a raccontare il disagio, le fragilità e le contraddizioni della sua generazione, ma lo fa con una consapevolezza e una maturità che rendono questa, senza dubbio, la sua opera migliore, o almeno questa è la mia impressione. In questi sei episodi, Due Spicci affronta temi complessi e dolorosi, come gli accolli che ci portiamo dietro ogni giorno, la violenza sulle donne, il pizzo, la malavita, la difficoltà di aiutare gli altri e, soprattutto, quella di aiutare noi stessi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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