Zerocalcare l' anteprima della nuova serie Due Spicci al Circo Massimo

Il 24 maggio, il Circo Massimo è stato allestito come una sala giochi degli anni ’80 per un evento dedicato alla presentazione della nuova serie di Zerocalcare, intitolata “Due Spicci”. La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 maggio. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolto in un’atmosfera di festa, con attività e ambientazioni ispirate agli anni ’80.

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Il 24 maggio il Circo Massimo si trasforma in una gigantesca sala giochi anni ’80 per celebrare l’arrivo di “Due Spicci”, la nuova serie di ZeroCalcare il arrivo su Netflix il 27 maggio. L'evento - molto più di un'anteprima - sarà ad ingresso gratuito, dalle 17, in uno dei luoghi più iconici di.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Due Spicci: data di uscita e trama della nuova serie tv di ZerocalcareDue Spicci, la nuova serie tv la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta da Zerocalcare, arriva il 27 maggio solo su Netflix. Argomenti più discussi: Zerocalcare presenterà la sua nuova serie Netflix al Circo Massimo di Roma; Zerocalcare al Circo Massimo il 24 maggio: Netflix porta a Roma l’anteprima live di Due spicci; Zerocalcare al Circo Massimo per l’anteprima di Due spicci: evento Netflix con Giancane; Zerocalcare conquista il Circo Massimo – Un evento storico per l’anteprima di Due Spicci. Zerocalcare al Circo Massimo per l’anteprima (gratis) di Due Spicci: l’arena si trasformerà in una gigantesca sala giochi anni ’80 x.com Zerocalcare al Circo Massimo per l’anteprima (gratis) di Due Spicci: l’arena si trasforma in una gigantesca sala giochi anni ’80Netflix porta Zerocalcare al Circo Massimo per l’anteprima gratuita di Due Spicci diventando una gigantesca arena arcade anni ’80. greenme.it