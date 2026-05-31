Due giorni dedicati al Nordic walking si sono svolti a Macerata, promossi dalla scuola italiana di Nordic walking. Domenica prossima si terrà una gara tecnica aperta ai partecipanti. L’evento ha coinvolto numerosi appassionati che hanno praticato sport e attività all’aperto, con un focus sulla solidarietà. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti, che hanno gareggiato nel rispetto delle norme di sicurezza. La giornata si è conclusa con attività di gruppo e momenti di socializzazione.

La scuola italiana di Nordic walking fa tappa a Macerata. Domenica prossima ci sarà la gara tecnica all’ Abbadia di Fiastra, ma già dal giorno precedente gli atleti saranno in città: "Faremo una camminata per far conoscere le nostre bellezze come lo Sferisterio, la torre civica, il monumento ai caduti. Concluderemo a TuttoIncluso e Anffas riceverà il nostro esubero di cassa", ha spiegato Simonetta Barucca, presidente dell’Asd Nordic Walking Ad astra Macerata. La due giorni è stata presentata da Barruca insieme ad Alessandra Cazzola, Giuliano Borella, Marco Capponi, Giuseppe Rivetti, Marco Scarponi, Anna Menghi, Emanuele Iacobone e Stefano Olivieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due giorni con il Nordic walking. Sport e solidarietà nella natura

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