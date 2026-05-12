Fullin e il nordic walking Le sfide non finiscono mai

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mara Fullin, figura di spicco nello sport femminile italiano, continua a essere protagonista nel mondo del nordic walking. La sua carriera si distingue per numerose competizioni di alto livello, mantenendo una posizione di rilievo nelle classifiche nazionali e internazionali. Nonostante le sfide e le trasformazioni del settore, l’atleta si mantiene tra le prime posizioni, dimostrando una costante dedizione e una lunga esperienza nel settore.

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Sempre ai vertici dello sport. Mara Fullin, iconico simbolo dello sport femminile nazionale ed ex stella del mondo del basket, ha raggiunto l’ennesimo prestigioso traguardo: lo scorso fine settimana, l’eclettico volto della Nuova Virtus Cesena è infatti stata eletta vicepresidente della Scuola Italiana di Nordic Walking. L’occasione per il rinnovo delle cariche dirigenziali nazionali è stato il Festival & Camp svoltosi a Brenzone sul Garda. "E’ una grande soddisfazione – commenta Fullin – prima di tutto perché testimonia la fiducia che gli addetti ai lavori di questo sport ripongono nei miei confronti e che ovviamente ho tutte le intenzioni di cercare di meritare al meglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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