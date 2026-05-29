Benessere e nordic walking Le buone pratiche per la salute con la Consulta degli anziani
La consulta anziani del Comune ha lanciato l’iniziativa “Cammina cammina”, promuovendo il nordic walking come attività benefica per la salute. L’obiettivo è incoraggiare le persone a praticare questa camminata con i bastoncini, semplice e accessibile a tutti. La proposta mira a favorire il benessere fisico e mentale degli anziani, coinvolgendo la comunità in percorsi all’aperto. L’invito si rivolge a chiunque voglia adottare uno stile di vita più attivo.
Un invito semplice, diretto e alla portata di tutti dietro il titolo scelto dalla consulta anziani del Comune: ‘Cammina cammina’. Un’esortazione quasi familiare, che diventa anche un messaggio preciso: muoversi fa bene, a ogni età, e può trasformarsi in un’occasione preziosa per stare insieme, ritrovare energia e migliorare il proprio benessere quotidiano. L’iniziativa è stata presentata ieri in Comune dalla vicesindaca Roberta Crudeli insieme al presidente della consulta Fabrizio Rocca e a Giuseppe Pagano, istruttore di nordic walking. L’evento prenderà il via domani alle 17.30 al campo scuola di via Bassagrande a Marina, con il primo dei tre incontri dedicati alla promozione dell’ attività motoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nordic Workout for Beginners (Full Body) Routine for Women | 15-Min
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