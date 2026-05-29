La consulta anziani del Comune ha lanciato l’iniziativa “Cammina cammina”, promuovendo il nordic walking come attività benefica per la salute. L’obiettivo è incoraggiare le persone a praticare questa camminata con i bastoncini, semplice e accessibile a tutti. La proposta mira a favorire il benessere fisico e mentale degli anziani, coinvolgendo la comunità in percorsi all’aperto. L’invito si rivolge a chiunque voglia adottare uno stile di vita più attivo.

Un invito semplice, diretto e alla portata di tutti dietro il titolo scelto dalla consulta anziani del Comune: ‘Cammina cammina’. Un’esortazione quasi familiare, che diventa anche un messaggio preciso: muoversi fa bene, a ogni età, e può trasformarsi in un’occasione preziosa per stare insieme, ritrovare energia e migliorare il proprio benessere quotidiano. L’iniziativa è stata presentata ieri in Comune dalla vicesindaca Roberta Crudeli insieme al presidente della consulta Fabrizio Rocca e a Giuseppe Pagano, istruttore di nordic walking. L’evento prenderà il via domani alle 17.30 al campo scuola di via Bassagrande a Marina, con il primo dei tre incontri dedicati alla promozione dell’ attività motoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benessere e nordic walking. Le buone pratiche per la salute con la Consulta degli anziani

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Nordic Workout for Beginners (Full Body) Routine for Women | 15-Min

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