Due furti in poche ore Paura in via Aldo Moro

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due furti in rapida successione si sono verificati in via Aldo Moro, provocando paura tra i residenti di Piancastagnaio. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e aumentato i servizi sul territorio, ma gli episodi di furto continuano a verificarsi. La popolazione si mostra preoccupata per l’aumento di atti criminosi, che si susseguono nonostante gli sforzi delle autorità per contenere la situazione.

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Tornano a colpire a Piancastagnaio i ladri d’appartamento e la popolazione è nuovamente allarmata e soprattutto preoccupata per quello che è diventata un’escalation di atti criminosi che le forze dell’ordine, nonostante l’impegno costante e i servizi raddoppiati sul territorio, non sembrano fermare. I ladri sono entrati in due abitazioni di via Aldo Moro, zona residenziale di Piancastagnaio. A subire l’azione devastante dei topi d’appartamento, due famiglie del posto. La prima è quella di Barbara Nucciotti, molto conosciuta e stimata nell’ambito della comunità pianese essendo impegnata nella locale Pro Loco e animatrice di molte iniziative culturali del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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