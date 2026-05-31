Due furti in rapida successione si sono verificati in via Aldo Moro, provocando paura tra i residenti di Piancastagnaio. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e aumentato i servizi sul territorio, ma gli episodi di furto continuano a verificarsi. La popolazione si mostra preoccupata per l’aumento di atti criminosi, che si susseguono nonostante gli sforzi delle autorità per contenere la situazione.

Tornano a colpire a Piancastagnaio i ladri d’appartamento e la popolazione è nuovamente allarmata e soprattutto preoccupata per quello che è diventata un’escalation di atti criminosi che le forze dell’ordine, nonostante l’impegno costante e i servizi raddoppiati sul territorio, non sembrano fermare. I ladri sono entrati in due abitazioni di via Aldo Moro, zona residenziale di Piancastagnaio. A subire l’azione devastante dei topi d’appartamento, due famiglie del posto. La prima è quella di Barbara Nucciotti, molto conosciuta e stimata nell’ambito della comunità pianese essendo impegnata nella locale Pro Loco e animatrice di molte iniziative culturali del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due furti in poche ore. Paura in via Aldo Moro

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Il momento del furto in un locale di sushi

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Quando Aldo Moro fu rapitoIl 16 marzo 1978, l’ex presidente del Consiglio fu rapito in un’operazione condotta da un gruppo armato.

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