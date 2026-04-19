Quando Aldo Moro fu rapito

Il 16 marzo 1978, l’ex presidente del Consiglio fu rapito in un’operazione condotta da un gruppo armato. Durante il blitz, i rapitori sequestrarono l’uomo in via Fani, nel centro della capitale, uccidendo cinque agenti di scorta. Il giorno successivo, il corpo dell’ex politico fu ritrovato nel bagagliaio di un’auto. La vicenda attirò immediatamente l’attenzione nazionale e internazionale, dando inizio a un lungo periodo di negoziazioni e tensioni.

RICORDO quel giorno, ero attorniato da mille gabbiani ed io – in mezzo a loro – seduto leggevo il giornale. Apprendo la notizia: Aldo Moro è stato rapito. In quegli anni a Manfredonia la ‘Democrazia Cristiana’ occupava la zona popolare e più alta della città. Giovanissimo, sentivo parlare di un uomo di grande spicco ed umanità come Moro, signore dai gesti educati e dal carattere buono. Ricordo veniva spesso a Manfredonia – grande statista e cultore,amante del popolo.Arrivava in piazza di sera, anche se a volte la mattina visitava qualche scolaresca, un anno toccò a San Francesco da Paola – l’Istituto Paritario delle suore. Per Aldo Moro svolgere un comizio e stare tra la gente rappresentava la sua stessa vita, con la sua personalità che spiccava tra i politici dell’epoca.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Quando Aldo Moro fu rapito The Aldo Moro Kidnapping #DarkHistory #terrorism Notizie correlate A Trepuzzi Gero Grassi presenta “Aldo Moro: la verità negata”TREPUZZI - Un incontro per ricordare la figura di Aldo Moro e riflettere sugli aspetti della sua storia: a Trepuzzi, venerdì 27 febbraio, alle 18,... La Spiotta e Aldo Moro, dalla cascina a via Fani: in aula l’ultimo misteroMilano – Il ricordo di Nadia Mantovani torna al suo passato da brigatista, ai dieci giorni trascorsi con Lauro Azzolini nel covo milanese in via... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'Storia segreta del caso Moro' è il nuovo libro di Stefano Romei; La gara/festa sociale chiude la stagione invernale dell’Unione Sportiva Aldo Moro; Desulo, viale Aldo Moro: quando la casa popolare smette di essere un peso; Al centro culturale Aldo Moro va in scena lo spettacolo sulla storia di Felicia Bartolotta. Francesco Pannofino: Ero in via Fani quando sequestrarono Aldo Moro/ Gli spari, poi un silenzio pesanteL'attore e doppiatore Francesco Pannofino assisté in prima persona al sequestro di Aldo Moro in via Fani nel 1978: il suo racconto Ospite questa sera nello studio di Tango per lo speciale dedicato ... ilsussidiario.net Aldo Moro, 47 anni fa il rapimento in via Fani a RomaSono passati 47 anni dal sequestro di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle ... tg24.sky.it Aldo Moro a Bari nel gennaio 1969:” Quando io dico che si deve ascoltare il Paese tutto intero e che ciò non può avvenire senza ascoltare e valutare con serietà le ragioni di tutte le opposizioni e le aspirazioni che esse esprimono, sono, io credo, nella più corr - facebook.com facebook