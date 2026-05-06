Aldo Moro è accanto a noi come un padre

Nove maggio 1978, sono passati 48 anni dall’assassinio di Aldo Moro. Per molte persone, il ricordo di quei giorni resta vivo, anche se il tempo ha allontanato gli eventi. Aldo Moro fu rapito e ucciso in un periodo segnato da tensioni e violenze politiche. La sua morte ha lasciato un segno profondo nella storia italiana, diventando un punto di riferimento per il ricordo collettivo.

Nove maggio 1978. Sono passati 48 anni dall’assassinio di Aldo Moro. Un tempo remoto per le giovani generazioni, un ricordo indelebile per chi è stato testimone di quei giorni. Tra questi il medico scrittore cesenate Francesco Ciotti che quell’evento da "notte della repubblica" ha voluto ricordarlo con un suo scritto, " La prigionia di Aldo Moro ", che nella formula drammatica della tragedia antica mette in scena (sabato alle 17, presso il teatro Victor di San Vittore) un dialogo tra un padre - in cui si riconosce Aldo Moro, ostaggio dei brigatisti rossi - che conversa con una donna feroce, che ha soppresso la sua umanità per un pensiero politico deviato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Aldo Moro è accanto a noi come un padre" 16 04 26 Mediterranea School 2026 (BARI) Notizie correlate Leggi anche: “Domenico Ricci, mio padre”. Il figlio dell’autista di Aldo Moro, ucciso dai brigatisti in via Fani: “Ora non odio più” Quando Aldo Moro fu rapitoRICORDO quel giorno, ero attorniato da mille gabbiani ed io – in mezzo a loro – seduto leggevo il giornale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Aldo Moro è accanto a noi come un padre; Rottamazione tributi locali, Libera Italia e Centro Aldo Moro criticano l’amministrazione Lamacchia: Provvedimento che non viene incontro alle famiglie; Dall'8 al 10 maggio a Formia la Settimana della Croce Rossa Italiana; Formia, Croce Rossa - Tre giorni di screening gratuiti presso la Casa del Sole e Piazza Aldo Moro. Aldo Moro è accanto a noi come un padreNove maggio 1978. Sono passati 48 anni dall’assassinio di Aldo Moro. Un tempo remoto per le giovani generazioni, un ricordo indelebile per chi è stato testimone di quei giorni. Tra questi il medico ... ilrestodelcarlino.it L’eredità di Aldo Moro. La politica come pazienza del futuro. Lo statista oltre il suo martirioNel libro di Iannuzzi e Losacco una preziosa rilettura dell’opera del presidente DC. Dalla Costituente al cattolicesimo democratico, dal Sud ai rapporti con l’estero ... quotidiano.net Aldo #Moro è stato un uomo del dialogo e della mediazione, un protagonista coraggioso capace di imprimere svolte profonde alla politica italiana e internazionale. Il suo profilo politico, insieme alla sua dimensione umana pienamente immersa nel tempo che - facebook.com facebook