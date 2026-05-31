Due Carrare | arriva la nuova ambulanza grazie ai bambini

I bambini di quattordici comuni hanno raccolto fondi per acquistare una nuova ambulanza, che è stata consegnata recentemente. Le scuole coinvolte hanno collaborato sotto la supervisione di un coordinatore incaricato di organizzare le attività di raccolta. La somma raccolta ha permesso l'acquisto del veicolo, che ora sarà destinato al servizio di emergenza sanitaria nella zona.

? Domande chiave Come hanno fatto i bambini a finanziare un'ambulanza intera?. Chi ha coordinato il lavoro tra le scuole dei 14 comuni?. Cosa hanno disegnato gli studenti per sostenere la Croce Rossa?. Perché questo progetto cambia la percezione del soccorso per i piccoli?.? In Breve Progetto coinvolto scuole e famiglie di 14 Comuni del territorio locale.. Concorso artistico per bambini ha trasformato la raccolta fondi in percorso educativo.. Sindaco Davide Moro sottolinea l'impatto sociale del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.. Nuovo mezzo operativo della Croce Rossa Italiana servirà i cittadini più fragili.. A Due Carrare si festeggia la chiusura del progetto L’ambulanza del cuore con una nuova unità di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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