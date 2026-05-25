La tripletta è servita | Davide Moro al timone di Due Carrare per altri cinque anni
Davide Moro è stato confermato come sindaco di Due Carrare per altri cinque anni, dopo aver vinto le elezioni. La sua candidatura ha ottenuto il consenso e ha ottenuto il rinnovo del mandato. Moro, che già ricopriva questa carica, continuerà a guidare il comune per un ulteriore quinquennio. La decisione è stata presa sulla base dei risultati elettorali e delle preferenze espresse dagli elettori.
Ci credeva e i risultati gli hanno dato ragione, Davide Moro si conferma per il terzo mandato consecutivo sindaco di Due Carrare. La sua lista “Praticamente Due Carrare” ha battuto il collega candidato Gabriele Paggiaro, portacolori del gruppo “Uniti Per Due Carrare - Al Centro La Persona Due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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