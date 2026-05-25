La tripletta è servita | Davide Moro al timone di Due Carrare per altri cinque anni

Notizia in breve

Davide Moro è stato confermato come sindaco di Due Carrare per altri cinque anni, dopo aver vinto le elezioni. La sua candidatura ha ottenuto il consenso e ha ottenuto il rinnovo del mandato. Moro, che già ricopriva questa carica, continuerà a guidare il comune per un ulteriore quinquennio. La decisione è stata presa sulla base dei risultati elettorali e delle preferenze espresse dagli elettori.