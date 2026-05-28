Ducati compie cent' anni al Mugello svelata la Collezione 100 | dieci capolavori in edizione limitata

Da bolognatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non poteva che essere il circuito del Mugello, l'asfalto dove le Desmosedici MotoGp hanno scritto le pagine più gloriose del motociclismo moderno, la cornice per il compleanno più importante della casa di Borgo Panigale. Ducati festeggia il suo primo secolo di vita inaugurando una nuova era. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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