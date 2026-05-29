Durante il Gran Premio d’Italia al Mugello, le moto Desmosedici GP di Pecco Bagnaia e Marc Marquez sono state equipaggiate con una livrea speciale celebrativa del centenario.

Il circuito del Mugello, il palcoscenico perfetto per le Desmosedici GP, si è colorato di storia e d’arte grazie a Ducati. Oramai si vociferava da tempo che sarebbe stato un bel colpo, ma ecco che Ducati, per il suo Centenario, ha deciso di creare qualcosa di davvero particolare. Una storia intensa, quella della fabbrica di Borgo Panigale, che si racconta nello specifico tra i 10 esemplari della Collezione 100. Dal ricordo di Franco Uncini, a quello di Cook Neilson, passando per Mike Hailwood e Bruno Spaggiari.la creazione di una collezione per veri appassionati della casa di Borgo Panigale. Infine, la sorpresa che ha stupito il pubblico al Mugello: la nuova livrea per la classe regina è qui ed è carica di dettagli da osservare da vicino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP Mugello: Ducati e la livrea della Desmosedici GP Centenario

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MARC MÁRQUEZ REAPARECE EN MUGELLO Y DUCATI ENLOQUECE

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