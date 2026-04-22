Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno in Sicilia, con il matrimonio programmato tra il 5 e il 7 settembre 2026. La notizia è stata riportata dal Giornale di Sicilia, che ha specificato come la coppia abbia scelto Palermo come sede dell’evento. La popstar e l’attore hanno deciso di celebrare le nozze in una località italiana, senza ulteriori dettagli sul luogo esatto o sugli invitati.

Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno in Sicilia a settembre. A dare l’indiscrezione è il Giornale di Sicilia, secondo cui la popstar e l’attore hanno scelto Palermo come location del loro matrimonio, previsto dal 5 al 7 settembre 2026. La coppia era già stata in città la scorsa estate con la cantante che si era innamorata del capoluogo siciliano. “Palermo in my heart”, aveva scritto Dua in un post pubblicato su Instagram. I due si sono goduti la dolce vita tra buon cibo, mare e relax e oltre all’isola ne hanno approfittato anche per visitare la Costiera amalfitana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) Dua Lipa e Callum Turner sposi, l’annuncio lo scorso anno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dua Lipa e Callum Turner si sposano a Palermo

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Beh beh beh Dua Lipa ha scelto Palermo per le nozze con Callum Turner x.com

la Repubblica. . Sarà il matrimonio dell’anno, e si farà a Palermo. La popstar internazionale Dua Lipa ha scelto il capoluogo siciliano per le nozze con l’attore britannico Callum Turner. Già fissata la data del sì, tra il 5 e il 7 settembre, con Villa Igiea che farà da - facebook.com facebook