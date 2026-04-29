Una serata tra amici si è conclusa con un grave incidente nella zona di Foro Bonaparte a Milano. Un giovane di 22 anni è caduto e ha battuto la testa contro lo spigolo di un marciapiedi. L’incidente è avvenuto nella notte di mercoledì 29 aprile, in pieno centro città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale.

Milano, 29 aprile 2026 – Una serata tra amici si è conclusa nel peggiore dei modi. Tutto è successo nella notte di oggi, mercoledì 29 aprile, in pieno centro città. Erano da poco passate le 2 quando un ragazzo di 22 anni, insieme agli amici con i quali aveva trascorso la serata, è caduto sbattendo la testa, in zona Cadorna. pavia ambulanza 118 carabinieri. foto torres L’incidente in zona Cadorna. I giovani erano diretti verso la stazione ferroviaria quando all’altezza di Foro Bonaparte il 22enne, un ragazzo di origini romene, è inciampato. Nella caduta, sfortunatamente, il giovane è caduto proprio sullo spigolo del marciapiede, sbattendo violentemente la testa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inciampa e batte la testa allo spigolo del marciapiedi: gravissimo 22enne in Foro Bonaparte

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