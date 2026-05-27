Dove vedere in tv Sinner-Cerundolo Roland Garros 2026 | ufficiale l’orario programma streaming

Jannik Sinner ha battuto Clement Tabur in tre set, con i punteggi di 6-1, 6-3, 6-4, nel suo debutto a Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con una vittoria facile per il tennista italiano. La sfida si è svolta sulla terra battuta del torneo parigino. Per seguire l'incontro in tv o in streaming, sono stati annunciati orari e programmi ufficiali.

Jannik Sinner ha esordito con una comoda vittoria al Roland Garros, regolando il padrone di casa Clement Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Il numero 1 del mondo aveva esordito sulla terra rossa di Parigi in prima serata, dunque con temperature miti e sotto la luce artificiale dei riflettori. Per il secondo turno, invece, ci sarà un deciso cambio di programmazione: gli organizzatori non lo hanno tutelato e lo hanno relegato in una fascia oraria pomeridiana, quando farà decisamente calda. Il fuoriclasse altoatesino affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo alle ore 12.00 di giovedì 28 maggio: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata al Court Philippe Chatrier, il Campo Centrale del secondo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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