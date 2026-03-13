Zes nelle Marche arriva il monitoraggio-evento con la prima geografia dello sviluppo territoriale

Il Governo ha approvato un finanziamento di 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 destinato alle Zone economiche speciali nelle Marche. È stato annunciato un monitoraggio-evento che presenterà la prima geografia dello sviluppo territoriale legata a queste zone. La misura coinvolge specificamente le aree interessate da questa iniziativa economica.

L'evento alla Mole Vanvitelliana è promosso dalla Federazione degli Ordini degli ingegneri delle Marche in collaborazione con l'Ordine degli ingegneri della provincia di Ancona e organizzato da “Il Sole24 Ore”. ANCONA – Il Governo ha finanziato la Zes in legge di bilancio con uno stanziamento di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. È tempo quindi controllare la cartina completa degli aiuti e delle opportunità nelle Marche. La nuova geografia dello sviluppo regionale, alla luce della Zona economica speciale estesa ormai da mesi alla nostra regione come all’Umbria sarà dunque di scena nel corso del più approfondito monitoraggio sul tema. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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