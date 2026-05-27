Qual è il lavoro giusto per te? Viaggio nelle periferie di Berlino dove il futuro è un gioco da ragazzi – Il video

Un video mostra persone che partecipano a un'attività in un'area periferica di Berlino, in cui vengono invitati a lanciare un bicchiere in aria e a farlo cadere in piedi. L'evento si svolge in un contesto informale, con un'istruzione orale rivolta a un gruppo di partecipanti. Non sono stati forniti dettagli sulle finalità o sul contesto più ampio dell'attività.

«Ok ragazzi, ora prendete il bicchiere, lanciatelo in aria e provate a farlo cadere in piedi. Pronti? Partenza, via». Campus Efeuweg, comprensorio scolastico all’estrema periferia sud di Berlino. Una luminosa mattina di primavera, fuori. Alexander, Ahmed, Demir, Asil, Lutio, Esna e Alejandro, 16 anni, ridono e scherzano mentre si dilettano al banco col gioco di equilibrio. Non è l’ora di ricreazione. È il cuore di una mattinata decisamente diversa dal solito per la loro classe. Al posto dei soliti insegnanti, oggi alla lavagna c’è una formatrice esterna di nome Antonia. Quello del glass-flip è solo uno dei tanti giochi creativi che propone ai ragazzi. 🔗 Leggi su Open.online

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