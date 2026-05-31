Il Comune ha deciso di prorogare di un mese la gestione dello stadio Dossenina e del campo Sal A, poiché il bando aperto non ha ricevuto offerte. La proroga è stata decisa in assenza di proposte concrete, lasciando in sospeso la questione sulla futura gestione delle strutture sportive. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità di selezione o eventuali nuove iniziative. La situazione rimane in sospeso fino a nuove eventuali offerte.

Lodi – Il bando c’è, ma le offerte no. E così il Comune concede un altro mese nella speranza di sciogliere il rebus che continua ad avvolgere il futuro dello stadio Dossenina e del campo Sal a. La scadenza per la presentazione delle domande slitta infatti dal 3 al 30 giugno. Un rinvio che, più che una semplice proroga tecnica, fotografa l’incertezza che ancora regna attorno al destino del Fanfulla e delle sue strutture sportive. A quasi due settimane dall’apertura della procedura infatti nessuno si è ancora fatto avanti. I nomi. Eppure di interessamenti e contatti ce ne sono stati. Tra i nomi inizialmente accostati alla partita, quello dell’ ex presidente Luigi Barbati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dossenina, è impasse: in assenza di offerte arriva un mese di proroga

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