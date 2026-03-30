Il Comune di Benevento ha deciso di prorogare la gestione del servizio di trasporto pubblico locale affidandola ancora a Trotta Bus, con una nuova estensione fino ad aprile. La decisione arriva mentre l’amministrazione non ha ancora completato le procedure necessarie per affidare il servizio a Air Campania, la società subentrante. La proroga riguarda un passaggio temporaneo per garantire la continuità del servizio.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Benevento è pronto a rinnovare la proroga a Trotta Bus, non essendo ancora pronto a trasferire di fatto la gestione del servizio pubblico cittadino alla subentrante Air Campania. La prima proroga scadrebbe domani, ma l’ente sarà costretto a procedere con un ulteriore rinnovo. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, insieme all’assessore Luigi Ambrosone e al dirigente Maurizio Perlingieri, è pronto a estendere la proroga fino al prossimo 30 aprile. Lo ha confermato questa mattina lo stesso assessore Ambrosone, da noi interpellato. Il Comune, intanto, è in attesa di parte della documentazione da parte di Trotta Bus, che non sarebbe stata ancora trasmessa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Affidamento Tpl: pronta una nuova proroga a Trotta fino al mese di aprile

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