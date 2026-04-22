Il Libano ha annunciato che durante i colloqui previsti domani a Washington chiederà a Israele di prorogare di un mese la tregua in corso. La richiesta si inserisce nel contesto delle discussioni in programma tra le parti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle modalità dell’eventuale accordo. La questione della tregua rappresenta uno degli argomenti principali dell’incontro, che si svolgerà in un momento di tensione tra i due paesi.

Durante i colloqui previsti domani a Washington con Israele, il Libano chiederà l'estensione di un mese della tregua. Lo riporta Afp, citando una fonte ufficiale. "Beirut chiederà la proroga del cessate il fuoco e la cessazione da parte di Tel Aviv delle operazioni di demolizione e distruzione nelle zone in cui è presente", ha dichiarato la fonte. Il presidente libanese Joseph Aoun ha affermato invece che "sono in corso contatti per prolungare la tregua", in scadenza domenica, "di dieci giorni".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Libano chiederà a Israele una proroga di un mese della tregua

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