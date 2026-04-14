La storia della Madonna della Misericordia diventa un’opera corale per i suoi 500 anni

A Petriolo, il 13 aprile 2026, sono stati scoperti documenti inediti relativi al castello del XV secolo, portando nuova luce sulla storia locale. In parallelo, si celebra il 500º anniversario della Madonna della Misericordia, evento che coinvolge diverse iniziative e manifestazioni. Questa ricorrenza ha ispirato un progetto di carattere collettivo, che coinvolge comunità, associazioni e istituzioni per onorare la figura e il ruolo della Madonna nel territorio.

Petriolo, 13 aprile 2026 - Una ricerca ha portato al ritrovamento di documenti inediti che riscrivono la storia del castello nel XV secolo. E ha permesso finalmente di delineare la figura di Lorenzo Bernasconi, scultore delle statue del santuario della Madonna della Misericordia. Scoperte svelate nel volume “Splendor Terrae Nostrae - La Madonna della Misericordia nella storia di Petriolo (1525-2025)” (Andrea Livi Editore di Fermo), che verrà presentato domenica prossima, 19 aprile, alle 17 al santuario. L’evento è organizzato dalla Confraternita del SS. Sacramento di Petriolo. Cinque secoli di storia che affondano le radici nel cuore pulsante di una comunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia della Madonna della Misericordia diventa un’opera corale per i suoi 500 anni Il 23 febbraio San Piero a Sieve, la storia della Misericordia inizia 275 anni faSan Piero a Sieve (Firenze), 23 febbraio 2026 - Era una mattina di 275 anni fa, non c'erano ambulanze né telefoni, e un gruppo di giovani residenti... Madonna della Misericordia: appare circondata da una luce abbaglianteUn bagliore abbagliante nel silenzio delle campagne: la storia del miracoloso incontro tra la Madonna della Misericordia e il veggente, scelto dal... I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 1 di 2 Benedetto Bonfigli 1420 1496 Madonna della Misericordia x.com La Pace come Atto di Resistenza Spirituale Oggi, nella Domenica della Misericordia, pregare insieme alla Madonna del Bosco non è stato un semplice rito. È stato un atto di resistenza umana, un modo per ricordarci che la Storia non la scrivono solo i palazzi - facebook.com facebook