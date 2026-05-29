Drone russo sulla Romania la strategia della soglia e il nuovo pressing di Mosca sull?Europa

Un drone russo è stato rilevato sopra il territorio rumeno, secondo fonti ufficiali. Mosca ha intensificato le azioni militari nei confronti di paesi dell’Europa orientale, aumentando la pressione sulla regione. La strategia russa sembra puntare a superare soglie di tolleranza e a esercitare pressione politica e militare. Da oltre tre anni, l’Europa sostiene l’Ucraina con aiuti militari, pur mantenendo una posizione di equilibrio politico rispetto al conflitto.

Per oltre tre anni l’Europa ha vissuto una contraddizione solo apparente: sostenere militarmente l’Ucraina cercando però di mantenere la guerra entro confini politicamente controllabili. L’incidente avvenuto in Romania rischia ora di incrinare questo equilibrio. Il fatto che due droni russi abbiano colpito il territorio romeno - provocando feriti civili in uno Stato membro sia della Nato sia dell’Unione europea - viene infatti letto da più osservatori come qualcosa di diverso dai precedenti sconfinamenti avvenuti negli ultimi mesi sul fianco orientale dell’Alleanza. La Russia, la strategia della soglia e il pressing sull'Ue Non è la prima volta che frammenti o velivoli russi entrano nello spazio aereo Nato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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