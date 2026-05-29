Un drone russo è stato segnalato in territorio rumeno. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha dichiarato che l’Europa si trova in guerra con la Russia in modo unilaterale. Medvedev ha commentato su X che il “sonno è finito” e ha accusato l’Europa di aver intrapreso azioni militari senza accordi con Mosca. La presenza del drone ha aumentato le tensioni tra le due parti.

Le autorità europee sono entrate «unilateralmente in guerra con la Russia ». Lo ha affermato in un post su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. La minaccia di Medvedev ai cittadini Ue «Cittadini dei Paesi dell'Ue, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Ma sapete a chi chiedere spiegazioni!», ha minacciato Medvedev dopo le reazioni europee al drone russo caduto in Romania. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Drone russo in Romania, Medvedev minaccia l'Ue: «Il sonno è finito». L'Europa «unilateralmente in guerra con Mosca»

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