Cammina sul ciglio della strada e precipita in un dirupo morta 58enne in Trentino

Una donna di 58 anni è deceduta dopo essere caduta in un dirupo lungo una strada in Trentino. L'incidente è avvenuto nel corso di un cammino a piedi, quando la donna è uscita dal ciglio della strada e ha perso l'equilibrio, finendo nel dirupo sottostante. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

(Adnkronos) – Una donna di 58 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo in Trentino. Gli operatori del soccorso alpino sono intervenuti per recuperare il corpo della donna, di Roverè della Luna, precipitata mentre stava camminando sul ciglio della strada in località Piazzola a Molina di Fiemme. La 58enne stava rientrando a piedi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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