Donne e tempo libero | il divario si allarga nei giorni festivi il lavoro di cura pesa una volta e mezzo

Durante i giorni di festa, le donne dedicano in media circa un’ora e mezza in più rispetto agli uomini alle attività di cura e domestiche. Il divario si amplifica nei periodi di riposo, evidenziando come il lavoro di assistenza familiare continui a gravare principalmente sulle donne. Questa disparità si riflette anche nella distribuzione del tempo libero, con le donne che dedicano meno momenti di svago rispetto agli uomini.

Se esiste un capitolo in cui le disuguaglianze di genere restano ostinate come non mai, è quello della distribuzione del tempo libero. Il rapporto Istat lo documenta con due numeri secchi: nei giorni festivi le donne hanno 42 minuti in meno degli uomini, 4 ore e 28 minuti contro 5 ore e 10 minuti. Uno svantaggio che in termini percentuali tocca il 13,5%, in netto peggioramento rispetto ai giorni feriali, dove il distacco è di 19 minuti. Da dove viene questo divario? Non certo dalla pigrizia femminile. Il rapporto mostra che le donne dedicano al lavoro domestico e di cura familiare una volta e mezza il tempo degli uomini: 3 ore e 52 minuti contro 2 ore e 35 minuti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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