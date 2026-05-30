Il paradosso del tempo libero | più ore ma meno giorni festivi cresce la fetta di chi non è mai soddisfatto I dati ISTAT

Nel 2024, gli italiani hanno in media 3 ore e 23 minuti di tempo libero nei giorni feriali. Nonostante l’aumento delle ore dedicate al tempo libero, cresce la percentuale di persone che si dichiarano insoddisfatte. I dati dell’ISTAT evidenziano anche una diminuzione dei giorni festivi riconosciuti ufficialmente. Questa situazione crea un paradosso tra più ore libere e una crescente insoddisfazione tra la popolazione.

Nel 2024 gli italiani hanno a disposizione in media 3 ore e 23 minuti di tempo libero durante un giorno feriale. Rispetto al 2015 l’aumento è di 14 minuti, non pochissimo se si considera la frammentazione delle giornate tipo tra lavoro, famiglia e spostamenti. La percentuale sul totale delle attività quotidiane sale così al 29,7%, due punti in più nove anni fa. Una crescita che, sulla carta, potrebbe far pensare a un generale miglioramento delle condizioni di vita. Peccato che il tempo libero nei giorni festivi sia invece calato in termini assoluti, passando da 5 ore e 5 minuti a 4 ore e 49 minuti. La quota sul totale delle attività resta stabile intorno al 51%, ma il dato segnala un’evoluzione curiosa: si liberano minuti durante la settimana, si comprimono le domeniche e i giorni di pausa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Perché il passato esiste ancora — Il paradosso del tempo secondo Richard Feynman

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