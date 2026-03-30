Festa per i sessant' anni di sacerdozio di don Luigi Verolini

A Pian di Pieca di San Ginesio, nella parrocchia di Santa Maria Assunta, si è svolta una celebrazione in occasione dei 60 anni di sacerdozio di don Luigi Verolini. La cerimonia ha coinvolto membri della comunità locale e rappresentanti religiosi, che si sono riuniti per ricordare questo anniversario. L’evento si è svolto il 30 marzo 2026, con momenti di preghiera e riflessione.

San Ginesio (Macerata), 30 marzo 2026 – Parrocchia di Santa Maria Assunta in festa, a Pian di Pieca di San Ginesio, per i 60 anni di sacerdozio di don Luigi Verolini. “Nella celebrazione liturgica della Domenica delle Palme che ricorda il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme, la comunità parrocchiale di Pian di Pieca ha celebrato unita il giubileo sacerdotale per i 60 anni di ordinazione presbiterale del parroco mons. Luigi Verolini – spiega il gruppo -. Don Luigi ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale a Sarnano il 19 marzo 1966 insieme a don Angelo Frittelloni, don Cherubino Giardini e don Ottaviano Tordini. Nel Natale 1996 è stato nominato parroco a Pian di Pieca sostituendo don Leone Sancricca che, per malattia, aveva lasciato la parrocchia e si era ritirato nella casa del clero di Collevalenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa per i sessant'anni di sacerdozio di don Luigi Verolini Articoli correlati Leggi anche: Sessant’anni di sacerdozio per padre Giovanni Battista Scarinci Monopoli celebra i 26 anni di sacerdozio di don GaetanoLa comunità parrocchiale dell’Unità Pastorale di Monopoli si prepara a festeggiare con gioia il 26º anniversario di ordinazione presbiterale di don...