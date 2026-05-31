L'ultima puntata di Domenica In su Rai 1 si conclude con Mara Venier, tra ospiti, musica e festeggiamenti della stagione. Si parla di un possibile forfait di Teo Mammucari, che potrebbe non partecipare alla trasmissione, alimentando un giallo tra gli studi televisivi. La puntata si annuncia come un grande evento, con attenzione anche sul possibile cambiamento nel cast. Non sono stati ancora confermati dettagli ufficiali su Mammucari.

Gran finale per Domenica In su Rai 1 con Mara Venier: ospiti, musica e celebrazioni della stagione. Attesa per il possibile forfait di Teo Mammucari che alimenta il giallo in studio. Gran finale per Domenica In alle ore 14:00 su Rai 1, che chiude la stagione 2025-2026 con una puntata speciale ricca di ospiti, musica e momenti celebrativi. Alla guida del programma c'è ancora una volta Mara Venier, pronta a salutare il pubblico dopo un'edizione storica, la numero 50 del celebre contenitore domenicale. Al centro dell'attenzione anche il caso Teo Mammucari, la cui presenza resta ancora avvolta dal mistero. Il caso Teo Mammucari: possibile forfait dell'ultima ora A poche ore dalla diretta resta alta l'incertezza sulla presenza di Teo Mammucari, già assente la settimana scorsa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Domenica In ultima puntata su Rai 1: giallo Mammucari e festa finale

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