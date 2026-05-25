Domenica In | Mammucari assente il giallo dell’ultima puntata

Da tutto.tv 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la puntata di Domenica In del 24 maggio, il segmento telefonico “La cassaforte” è stato trasmesso senza il conduttore abituale, Teo Mammucari, che non si è presentato in studio. La grafica del segmento è apparsa come di consueto, ma l’assenza del conduttore ha creato un elemento di sorpresa tra gli spettatori. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla sua mancata partecipazione.

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La puntata di Domenica In del 24 maggio ha riservato una scena quanto meno insolita: la grafica de “La cassaforte”, il segmento telefonico solitamente condotto da Teo Mammucari, è andata in onda regolarmente, ma il comico romano non era presente in studio. Al suo posto, Mara Venier ha liquidato il momento in pochi istanti insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, prima che partissero i titoli di coda senza una parola di spiegazione. L’anomalia ha colpito subito i telespettatori più attenti: nelle anticipazioni ufficiali della puntata, Mammucari era regolarmente previsto per il consueto appuntamento telefonico, il che ha reso la sua assenza ancora più difficile da ignorare. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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