Durante la puntata di Domenica In del 24 maggio, il segmento telefonico “La cassaforte” è stato trasmesso senza il conduttore abituale, Teo Mammucari, che non si è presentato in studio. La grafica del segmento è apparsa come di consueto, ma l’assenza del conduttore ha creato un elemento di sorpresa tra gli spettatori. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla sua mancata partecipazione.

La puntata di Domenica In del 24 maggio ha riservato una scena quanto meno insolita: la grafica de “La cassaforte”, il segmento telefonico solitamente condotto da Teo Mammucari, è andata in onda regolarmente, ma il comico romano non era presente in studio. Al suo posto, Mara Venier ha liquidato il momento in pochi istanti insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, prima che partissero i titoli di coda senza una parola di spiegazione. L’anomalia ha colpito subito i telespettatori più attenti: nelle anticipazioni ufficiali della puntata, Mammucari era regolarmente previsto per il consueto appuntamento telefonico, il che ha reso la sua assenza ancora più difficile da ignorare. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Domenica In: Mammucari assente, il giallo dell’ultima puntata

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Che Cerno non sia allegrone è dato di fatto, nemmeno lui si definirebbe così. Non allegrone non è un insulto, Che si dica di persona presente o assente. Ho anche aggiunto, seguendo Venier che appunto si occupa di cronaca. Ho citato anche Mammucari x.com

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