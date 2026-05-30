Teo Mammucari non parteciperà all’ultima puntata di Domenica In, prevista per domenica 31 maggio. Questa sarà la seconda assenza consecutiva del conduttore durante la chiusura di stagione. La decisione è stata comunicata poco prima della messa in onda della puntata finale. La sua assenza riguarda entrambe le puntate di fine stagione e non sono state fornite spiegazioni ufficiali.

Teo Mammucari non sarà presente neanche all’ultima puntata di Domenica In, prevista per domenica 31 maggio, segnando così una doppia assenza consecutiva in chiusura di stagione. La decisione, secondo quanto riportato da Fanpage.it, si inserisce in un clima già teso tra il conduttore e la Rai, con rapporti che nelle ultime settimane avrebbero mostrato segnali di progressivo raffreddamento. La conduzione finale del programma resterà dunque interamente nelle mani di Mara Venier, chiamata a chiudere un’edizione particolarmente seguita del contenitore domenicale di Rai 1. La mancata presenza di Mammucari arriva dopo una settimana già caratterizzata dal suo forfait, alimentando ulteriori interrogativi sul suo futuro televisivo all’interno della rete pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Domenica In, la notizia su Teo Mammucari sconvolge tutti: proprio prima dell’ultima puntata!

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