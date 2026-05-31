Domenica In ultima puntata | Mara Venier saluta la 50ª edizione

Oggi, domenica 31 maggio 2026, va in onda la 37ª e ultima puntata di Domenica In, che chiude così la sua 50ª edizione storica su Rai 1. Mara Venier è pronta a salutare il pubblico con una puntata speciale, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma dalle 14.00 alle 17.10, in compagnia di Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Ad aprire la puntata sarà Catherine Louise Birmingham, nota al grande pubblico come la mamma della “famiglia nel bosco”, che presenterà la sua autobiografia “La mia verità”, in uscita il 2 giugno. Si tratta di una delle sole due interviste ufficiali che la donna ha scelto di rilasciare: la prima è andata in onda due giorni fa a Cinque minuti con Bruno Vespa, la seconda è proprio quella di oggi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Lutto a Domenica In, le lacrime in diretta di Mara Venier

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