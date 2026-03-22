Mara Venier apre la puntata di Domenica In da sola gli effetti immediati del caso Teo Mammucari

Dopo quanto accaduto la scorsa domenica con Teo Mammuccari, Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In senza i "tre moschettieri". Lo aveva anticipato a Fanpage.it che non avrebbe voluto condividere il palco con il conduttore, Enzo Miccio sarebbe invece in Indonesia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Domenica In, Teo Mammucari interrompe Mara Venier: la richiesta “segreta”Teo Mammucari ha iniziato la puntata del 25 gennaio 2026 di Domenica In dicendo che sarebbe stata "la più bella di questa edizione".

Contenuti utili per approfondire Mara Venier

Temi più discussi: Mara Venier non condurrà Domenica In, l'ipotesi di un addio si fa concreta e apre la strada a nuove conduzioni; Mara Venier, l’addio all’amica Enrica Bonaccorti: Era la mia poetessa, mi resterà nel cuore; L'ultimo desiderio (realizzato) di Enrica Bonaccorti, il ricordo commosso di Mara Venier a Domenica In; Ci eravamo allontanate per colpa di qualche str…. Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti a Domenica In.

Mara Venier apre Domenica In senza i tre moschettieri dopo il caso MammucariMara Venier apre la puntata di Domenica IN da sola, senza Teo Mammucari e senza gli altri due protagonisti del programma ... ultimenotizieflash.com

Mara Venier sola in studio, l'apertura gela il pubblico: Mancano i co-conduttori, che fine hanno fatto?Il talk show si è aperto con la sola Venier, senza l’ingresso di gruppo che accompagna spesso l’avvio della puntata. La settimana scorsa la lite con Mammucari ... today.it

Mara Venier ha aperto in solitaria la puntata di Domenica IN di oggi dove sono finiti i tre moschettieri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/mara-venier-apre-domenica-in-senza-i-tre-moschettieri-dopo-il-caso-mammucari facebook

Né Carlo Conti né Bianca Guaccero condurrà #DallaStradaAlPalco, come scritto erroneamente da qualche giornalista. Il programma, dal 10 aprile su Rai 1, sarà senza conduttore e sia Bianca sia Carlo siederanno in giuria, accanto a Mara Venier e Nino Fras x.com