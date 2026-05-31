Nell'ultima puntata di stagione di Domenica In, andata in onda domenica, sono stati ospiti Enrico Brignano e Samurai Jay. La conduttrice Mara Venier ha ricevuto anche Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La trasmissione si avvia alla conclusione con una puntata ricca di interventi e ospiti.

Ultimo appuntamento di stagione con Domenica In: il celebre programma di Rai1 si avvia alla sua conclusione con tanti ospiti accolti dalla padrona di casa Mara Venier affiancata, come di consueto, da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Nell’ultima puntata del 31 maggio arrivano negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma tra gli altri Enrico Brignano, Samurai Jay e Catherine Louise Birmingham, conosciuta ormai come la mamma della famiglia nel bosco che ha tanto fatto discutere nei mesi passati. Domenica In, 31 maggio: ospiti Enrico Brignano e Catherine Louise Birmingham. È arrivato il momento dei saluti per Domenica In: domenica 31 maggio va in onda infatti l’ultima puntata della stagione 2025-2026, un appuntamento particolarmente significativo perché coincide con la chiusura della 50ª edizione dello storico programma di Rai 1. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni ultima puntata Domenica In: da Mara Venier arrivano Enrico Brignano e Samurai Jay

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AMICI 25/26 anticipazioni della puntata di domenica 11/01/26

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