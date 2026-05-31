Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha salutato anche Teo Mammucari, che non era presente in studio. La conduttrice ha ringraziato tutto il team senza specificare i motivi dell’assenza del collega. La puntata si è conclusa senza ulteriori commenti o spiegazioni riguardo alla sua assenza. Non sono state fornite comunicazioni ufficiali né dettagli sulle ragioni del suo mancato intervento in trasmissione.

Mara Venier ha rivolto un saluto anche a Teo Mammucari. In occasione dell'ultima puntata della stagione di Domenica In, la conduttrice di Rai 1 ha ringraziato tutta la squadra che ha lavorato con lei. "Un grazie ai miei compagni di avventura. Ne manca uno, ti voglio bene Teo". Il comico, fino a poco fa ospite fisso della trasmissione, ha dato forfait due volte. Il motivo è tutt'ora un giallo. Secondo le ricostruzioni circolate, ci sarebbero tensioni con la Rai. Giuseppe Candela su Dagospia ha raccontato che Mammucari sarebbe stato presente alle prove del sabato precedente, mostrando però segnali di forte nervosismo. Da lì sarebbe maturata la decisione di saltare la puntata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, Teo Mammucari ancora assente: il giallo e le parole della Venier

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