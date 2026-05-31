L’edizione 2025-2026 di Domenica In si è conclusa con giudizi negativi e viene considerata la più deludente mai trasmessa. Si sono già iniziati a fare nomi per la programmazione della prossima stagione.

Oggi, 31 maggio 2026, si conclude Domenica In, la storica trasmissione in onda di domenica su Raiuno nel primo pomeriggio. Condotta da oltre un trentennio, seppur con alcuni anni di pausa quindi non ininterrottamente, da Mara Venier. La quale si è meritata da tempo l’appellativo di “signora della domenica“. Di edizioni noiose, scadenti e brutte di Domenica In ce ne sono state. Un contenitore partito negli anni ’80 per intrattenere le famiglie in una fascia alquanto complicata per il palinsesto giacché non attrattiva come quella serale o del tardo pomeriggio, in gergo anglosassone definita “Early Afternoon“. Alla luce poi del fatto che ricade nella stessa fascia delle partite di calcio del campionato italiano di Serie A. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Domenica In, si conclude l’edizione più brutta di sempre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Angri, si conclude la terza edizione del Gran Galà delle orchestre scolasticheA Angri si è appena conclusa la terza edizione del “Gran Galà delle Orchestre Scolastiche”, evento che ha coinvolto diverse scuole del territorio.

Affari tuoi, Martina Miliddi umiliata dal pubblico: "La fine più brutta di sempre"Durante la puntata di Affari Tuoi del 16 marzo, condotta da Stefano De Martino, Martina Miliddi è stata protagonista di un episodio che ha suscitato...

Temi più discussi: Ribera: Domenica si conclude con messa e processione il mese di maggio della Madonna; Trapani, si conclude il Festival Comix 2026; Santo del giorno 24 Maggio 2026: Domenica di Pentecoste; Verissimo, con lo speciale dedicato ad Amici si conclude una stagione di grande successo.

Buongiornoe buona domenica . Il mese di maggio si conclude cn cielo un po’ nuvoloso, aria fresca e tanto silenzio. Caffè e sorriso già pronti. Se riusciamo , vediamo di regalare e regalarci qualche momento di serenità. Basta poco per esserci . #Buongiorno x.com

Massimo Ferrari su IG: Anche se c'è solo un'opportunità, dobbiamo restituire a Milano il suo posto giusto attraverso competenza, innovazione e una leadership forte ed efficace. reddit

Domenica In, Mara Venier e la sindrome Pooh: quell'addio annunciato che non si concretizza maiQuest'ultima, in tal senso, somiglia ai Pooh, intrappolati in un eterno concerto di congedo che non si conclude mai. E se è legittimo che la diretta interessata difenda il suo territorio, rivendicando ... today.it

Domenica In, anticipazioni del 4 gennaio: Raoul Bova si confessa su Don MatteoDomenica In torna in onda oggi domenica 4 gennaio 2026 con una nuova puntata condotta da Mara Venier. Al suo fianco in studio ci sono Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tanti i grandi ospiti ... dilei.it