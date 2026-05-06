Angri si conclude la terza edizione del Gran Galà delle orchestre scolastiche

A Angri si è appena conclusa la terza edizione del “Gran Galà delle Orchestre Scolastiche”, evento che ha coinvolto diverse scuole del territorio. L’appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi gruppi musicali, con esibizioni che hanno animato la serata. Per il 2027, è già prevista una nuova edizione che introdurrà una sezione dedicata alla danza, trasformando la città nella “Città della Musica e della Danza”.

Angri. Si conclude la Terza edizione del “Gran Galà delle Orchestre Scolastiche” “Angri si prepara all’edizione 2027 del Galà, che introdurrà anche una sezione dedicata al coreutico: la città diventerà non solo la Città della Musica, ma anche la Città della Danza.” La Terza edizione del Gran Galà.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion FiorentinoArezzo, 9 marzo 2026 – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino. Leggi anche: Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”. A Coverciano presentata la IXª edizione Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: A Angri torna Overtime, galà dello sport campano; Angri si trasforma nella capitale dello sport: al via la quarta edizione del Galà Overtime Sport Campano. Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. A Coverciano presentata la IXª edizioneArezzo, 13 marzo 2026 – Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. A Coverciano presentata la IXª edizione. L’evento si svolgerà lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale Mario ... lanazione.it Gran Galà dello Sport, grande successo per la IXª edizione al Teatro Mario SpinaArezzo, 24 marzo 2026 – Ieri sera, in un Teatro Mario Spina gremito, è andata in scena la IXª edizione del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino, manifestazione che da dieci anni, ... lanazione.it Si è svolta ieri sera, presso lo Sheraton Hotel Parco de’ Medici di Roma, la settima edizione del Gran Galà del Calcio. L’evento promosso da ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) rappresenta un appuntamento centrale per celeb - facebook.com facebook