Durante la puntata di Affari Tuoi del 16 marzo, condotta da Stefano De Martino, Martina Miliddi è stata protagonista di un episodio che ha suscitato reazioni nel pubblico. Le telecamere hanno mostrato un momento di imbarazzo e umiliazione, attirando l’attenzione degli spettatori. La conduttrice ha cercato di gestire la situazione, mentre il pubblico ha assistito a un episodio che ha fatto discutere sui social e tra gli appassionati dello show.

La puntata di Affari Tuoi del 16 marzo, condotta da Stefano De Martino, è stata all’insegna del divertimento e di momenti leggeri e imbarazzanti.La concorrente protagonista è stata Leila da Udine, visurista appassionata di numeri, carte e tarocchi. Ha scelto il pacco numero 10, interpretandolo come “La Ruota della Fortuna” nei tarocchi. Questo ha scatenato l’ilarità in studio: è partita la storica sigla del programma omonimo condotto da Gerry Scotti su Canale 5, con battute bonarie e applausi. Per qualche istante, Affari Tuoi si è trasformato idealmente nello show di Scotti e Samira Lui. De Martino ha scherzato sul “cambio” e ha rubato lo slogan “Compra una vocale” (tipico de La Ruota), coinvolgendo anche Herbert Ballerina in un breve siparietto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Martina Miliddi umiliata dal pubblico: "La fine più brutta di sempre"

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