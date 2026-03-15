A Domenica In Mara Venier perde ancora la pazienza con Teo Mammucari | Sei un pirla non capisci

A Domenica In Mara Venier ha mostrato segno di insofferenza nei confronti di Teo Mammucari, rivolgendo alcune parole dure durante la trasmissione. Il conduttore, infatti, è stato ripreso mentre teneva in mano un cartello considerato fuori luogo al momento dei saluti finali, dedicati a un cameraman in procinto di andare in pensione. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico e i presenti in studio.

Mara Venier ha perso la pazienza con Teo Mammucari a Domenica In. Il conduttore è apparso nell'inquadratura con un cartello inappropriato al momento dei saluti finali, dedicati a un cameraman che sarebbe andato in pensione. "Sei un pirla", ha urlato Zia Mara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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