Peppe Iodice dopo Domenica In | Non voglio parlare di Mammucari Mi rimane solo l'affetto di Mara Venier

Dopo la partecipazione a Domenica In, Peppe Iodice ha dichiarato di preferire non commentare l'attacco di Mammucari e di voler concentrarsi solamente sul suo nuovo film. In un'intervista a Radio Marte, ha detto di non voler parlare di Mammucari e ha espresso solo il suo affetto per Mara Venier. Iodice ha scelto di evitare ulteriori discussioni pubbliche sulla vicenda.

Peppe Iodice risponde a Radio Marte sull'attacco di Mammucari a Domenica In: "Non voglio parlarne, voglio pensare al film. È come se ti nascesse un figlio e perdi tempo sotto la clinica a parlare con il parcheggiatore". E ringrazia Mara Venier per l'affetto dimostrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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