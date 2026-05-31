Nell’ultima puntata di Domenica In, Enrico Brignano è stato ospite di Mara Venier e ha ricevuto un lungo applauso, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni. Durante l’intervento, ha condiviso un momento di emozione, visibilmente commosso, e ha recitato una poesia dedicata alla madre. La trasmissione si è conclusa con lacrime e applausi, lasciando spazio a un momento di forte coinvolgimento emotivo.

Enrico Brignano è stato ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In. Un grande applauso lo ha accolto, pochi giorni dopo il suo 60esimo compleanno. Per lui è tempo di somme da tirare sia in campo lavorativo che privato. Ha una splendida famiglia e, guardandosi alle spalle, non può che ringraziare i suoi genitori. Il ricordo però è accompagnato da una certa nota dolorosa. Per la prima volta, a Domenica In, ha poi svelato la poesia dedicata a sua madre, deceduta a giugno 2025. Parole pronunciate a fatica, che hanno commosso pubblico e conduttrice. Enrico Brignano: il ricordo dei genitori. Enrico Brignano è felice al fianco di Flora Canto, con la quale ha avuto due figli: Martina e Niccolò, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, le lacrime di Brignano e la poesia per la madre: ultima puntata commovente

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