Domenica In Sal Da Vinci in lacrime per la madre | Sentimento non cambia mai

Domenica In ha ospitato nel suo studio il cantante napoletano, noto vincitore del Festival di Sanremo 2026, che si è commosso durante l’intervista. L’artista ha condiviso quanto abbia atteso a lungo questa occasione, esprimendo il desiderio di godersi il momento. Durante la puntata, ha anche parlato del rapporto con sua madre, ricordando un sentimento che non cambia mai, anche in momenti di grande emozione.

(Adnkronos) – Sal Da Vinci in lacrime a Domenica In. Il cantante napoletano, vincotore del Festival di Sanremo 2026, è stato ospite nel salotto di Mara Venier domenica 26 aprile: "Ho atteso così tanto tempo che ora mi godo tutto", ha detto, "c’è qualcosa di miracoloso in tutto questo”. La dedica è chiara: "Canto per chi ha perseverato nei sogni, sia per chi li ha realizzati sia per chi non ci è riuscito", poi Sal Da Vinci ha esposto la sua visione dell'amore, al centro di 'Per sempre sì': "L’amore è un mestiere e va frequentato. Noi abbiamo il sacrosanto dovere di crescere i nostri figli verso questa direzione", ha detto lanciando un appello ai genitori, "se i ragazzi hanno questa rabbia continua, significa che noi genitori abbiamo sbagliato".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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