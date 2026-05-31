Domenica In del 31 maggio avrà in programma ospiti come Enrico Brignano e Samurai Jay. Mara Venier introdurrà anche Catherine Louise Birmingham, madre di una famiglia nota. La conduttrice presenterà vari interventi e interviste, senza dettagli su altri partecipanti o temi specifici. La puntata si svolgerà in diretta, con un mix di intrattenimento e approfondimenti. Non sono stati comunicati ulteriori nomi o argomenti trattati durante l'evento.

Forte del successo della puntata di domenica scorsa (ma anche di tutta la stagione), in cui ha registrato il 19,6% di share con 2.089.000 spettatori nella prima parte, il pomeriggio di Rai 1 si prepara a un appuntamento speciale. A partire dalle ore 14, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà infatti in onda la trentasettesima e ultima puntata di Domenica In. Mara Venier guiderà il pubblico verso il gran finale della stagione 2025-2026, tagliando il traguardo della cinquantesima edizione del programma. Ad affiancarla in questo ultimo atto ci sarà come sempre la sua fidata squadra, composta da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domenica In, gli ospiti del 31 maggio da Enrico Brignano a Samurai Jay

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Il monologo di Enrico Brignano - Dalla strada al palco 24/04/2026

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