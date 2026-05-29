Domenica In e Da Noi a Ruota Libera ospiti del 31 maggio 2026 | anticipazioni e storie del pomeriggio Rai

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pomeriggio del 31 maggio 2026 su Rai 1 vedrà due programmi di intrattenimento. In onda ci saranno Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, con ospiti e storie diverse. Entrambi gli appuntamenti promettono un intrattenimento leggero e coinvolgente, senza dettagli specifici sui contenuti o i partecipanti. La programmazione si presenta come una proposta di svago per il pubblico domenicale.

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Il pomeriggio di Rai 1 del 31 maggio 2026 si prepara a regalare un’atmosfera vivace e ricca di storie grazie ai due appuntamenti più attesi della domenica: Domenica In e Da Noi a Ruota Libera. Due programmi diversi per stile e ritmo, ma accomunati dalla capacità di raccontare l’attualità attraverso i volti che la animano. Francesca Fialdini torna in onda alle 17.20 con una puntata che promette leggerezza, emozioni e qualche sorpresa, mentre Domenica In continua ad aggiornare la lista degli ospiti che animeranno lo studio di Mara Venier. Il pubblico si prepara così a un pomeriggio televisivo che alterna confidenze, musica, storie di vita e nuovi progetti targati Rai. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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